Американцы вышли на протест против НАТО

В Вашингтоне в преддверии саммита НАТО проводится акция протеста против альянса

Жители Вашингтона вышли на протест против НАТО в преддверии саммита альянса, который пройдет в американской столице с 9 по 11 июля. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, демонстранты собрались в большом зале пресвитерианской церкви в центре города. Они призывают оказать сопротивление НАТО и «остановить империализм США». Помимо этого, протестующие также требуют вывода американских войск из Африки, Азии и Латинской Америки.

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш назвал одну из главных тем предстоящего саммита НАТО. «Поддержка Украины будет одним из ключевых пунктов переговоров», — сообщил он.