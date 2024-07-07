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05:52, 7 июля 2024Мир

Американцы вышли на протест против НАТО

В Вашингтоне в преддверии саммита НАТО проводится акция протеста против альянса

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Жители Вашингтона вышли на протест против НАТО в преддверии саммита альянса, который пройдет в американской столице с 9 по 11 июля. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, демонстранты собрались в большом зале пресвитерианской церкви в центре города. Они призывают оказать сопротивление НАТО и «остановить империализм США». Помимо этого, протестующие также требуют вывода американских войск из Африки, Азии и Латинской Америки.

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш назвал одну из главных тем предстоящего саммита НАТО. «Поддержка Украины будет одним из ключевых пунктов переговоров», — сообщил он.

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      Марина Совина
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