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10:27, 4 июля 2024Мир

В Польше раскрыли одну из главных тем саммита НАТО

Косиняк-Камыш: поддержка Украины станет одной из главных тем на саммите НАТО

Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters

Поддержка Украины станет одной из главных тем для обсуждения на предстоящем саммите НАТО, который пройдет 9-11 июля в Вашингтоне. Об этом рассказал министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире Польского телевидения.

«Поддержка Украины будет одним из ключевых пунктов переговоров», — сказал он.

Члены альянса также обсудят обязательства относительно уровня военных расходов, добавил Косиняк-Камыш.

Украинский лидер Владимир Зеленский в интервью Bloomberg заявил, что хотел бы получить на предстоящем саммите альянса в Вашингтоне «что-то похожее» на приглашение в НАТО. По его словам, приняв такое решение, страны альянса продемонстрировали бы, что «не боятся» президента России Владимира Путина. При этом Зеленский усомнился в том, что это произойдет.

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      Лина Пивоварова
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