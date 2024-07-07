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18:00, 7 июля 2024Силовые структуры

Бастрыкин потребовал доклад по факту массовой драки с мигрантами в Краснодарском крае

Глава СК Бастрыкин потребовал доклад по факту драки с мигрантами в Краснодаре

Кадр: Telegram-канал Readovka

Глава Следственного Комитета (СК) России Александр Бастрыкин потребовал доклад по факту массовой драки с мигрантами в Краснодарском крае. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Предоставить доклад Бастрыкину должен руководитель регионального управления СК России Андрей Маслов. Сейчас ведомство проводит проверку.

Ранее в Краснодаре произошла массовая драка с мигрантами из-за скандала на детской площадке. Инцидент попал на видео. Дети иностранцев перестали пускать несовершеннолетних местных жителей на детские площадки. Отцы маленьких местных жителей пытались договориться с мигрантами о том, чтобы площадки стали общими. Однако приезжие перешли на оскорбления и началась массовая потасовка.

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