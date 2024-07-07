Бывший советник Байдена раскрыл главную проблему президента

Экс-советник Байдена Эмануэль заявил, что проблема президента не в его возрасте

Бывший советник президента США Джо Байдена Иезекииль Эмануэль рассказал о главной проблеме политика. Об этом он написал в своей колонке для Atlantic.

По его словам, проблема Байдена заключается не в его возрасте, а в способности функционировать в роли президента. Эмануэль отметил, что когнитивные нарушения главы государства привлекли внимание не только журналистов, но также дипломатов и демократов.

Экс-советник американского лидера полагает, что тот должен отказаться от участия в выборах. Он также прокомментировал неудачное выступление Байдена на теледебатах, заявив, что это не стало чем-то уникальным.

Ранее глава США рассказал, что не проходил тест на когнитивные способности. Байден также уклонился от прямого ответа на вопрос о том, готов ли он обнародовать результаты такого тестирования.