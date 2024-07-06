Байден ответил на вопрос о прохождении теста на когнитивные способности

Байден рассказал, что не проходил теста на когнитивные способности

Президент Соединенных Штатов заявил, что не проходил тест на когнитивные способности. Также политик во время интервью телеканалу ABC уклонился от прямого ответа на вопрос о том, готов ли он обнародовать результаты такого тестирования.

«Нет, и никто не говорил о том, что мне необходимо это сделать», — отметил он.

Журналист несколько раз переспросил, готов ли президент пойти на такой шаг и обнародовать результаты теста. Вместо прямого ответа Джо Байден заявил, что результаты его работы «ежедневно» доказывают его профессиональную пригодность на посту главы государства.

При этом, говоря о своем предшественнике и республиканце Дональде Трампе, хозяин Белого дома заявил, что считает его «патологическим лжецом».

Ранее в Белом доме заявили, что Джо Байден не собирается выходить из президентской гонки после провала на дебатах с Дональдом Трампом. Официальный представитель Карин Жан-Пьер сообщила, что политик лично опроверг сообщения о том, что он рассматривал такую возможность.

В свою очередь, сам Байден объяснил свой провал на дебатах с Дональдом Трампом отсутствием сил.