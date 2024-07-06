Байден ответил на вопрос о прохождении теста на когнитивные способности

Президент Соединенных Штатов заявил, что не проходил тест на когнитивные способности. Также политик во время интервью телеканалу ABC уклонился от прямого ответа на вопрос о том, готов ли он обнародовать результаты такого тестирования.
«Нет, и никто не говорил о том, что мне необходимо это сделать», — отметил он.
Журналист несколько раз переспросил, готов ли президент пойти на такой шаг и обнародовать результаты теста. Вместо прямого ответа Джо Байден заявил, что результаты его работы «ежедневно» доказывают его профессиональную пригодность на посту главы государства.
При этом, говоря о своем предшественнике и республиканце Дональде Трампе, хозяин Белого дома заявил, что считает его «патологическим лжецом».
Ранее в Белом доме заявили, что Джо Байден не собирается выходить из президентской гонки после провала на дебатах с Дональдом Трампом. Официальный представитель Карин Жан-Пьер сообщила, что политик лично опроверг сообщения о том, что он рассматривал такую возможность.
В свою очередь, сам Байден объяснил свой провал на дебатах с Дональдом Трампом отсутствием сил.