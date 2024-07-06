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03:56, 6 июля 2024Россия

Байден ответил на вопрос о прохождении теста на когнитивные способности

Байден рассказал, что не проходил теста на когнитивные способности
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Ron Sachs — Pool via CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент Соединенных Штатов заявил, что не проходил тест на когнитивные способности. Также политик во время интервью телеканалу ABC уклонился от прямого ответа на вопрос о том, готов ли он обнародовать результаты такого тестирования.

«Нет, и никто не говорил о том, что мне необходимо это сделать», — отметил он.

Журналист несколько раз переспросил, готов ли президент пойти на такой шаг и обнародовать результаты теста. Вместо прямого ответа Джо Байден заявил, что результаты его работы «ежедневно» доказывают его профессиональную пригодность на посту главы государства.

При этом, говоря о своем предшественнике и республиканце Дональде Трампе, хозяин Белого дома заявил, что считает его «патологическим лжецом».

Ранее в Белом доме заявили, что Джо Байден не собирается выходить из президентской гонки после провала на дебатах с Дональдом Трампом. Официальный представитель Карин Жан-Пьер сообщила, что политик лично опроверг сообщения о том, что он рассматривал такую возможность.

В свою очередь, сам Байден объяснил свой провал на дебатах с Дональдом Трампом отсутствием сил.

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      Марина Совина
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