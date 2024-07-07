Экс-советник Пентагона Постол: РФ без труда сможет уничтожить системы Patriot

Российские военные без труда смогут найти и уничтожить новые системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, отправленные Западом на Украину. Об этом заявил бывший советник Пентагона Теодор Постол в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

Он выразил уверенность в том, что уничтожение комплексов не вызовет у российских военнослужащих сложностей, поскольку они «получили много информации и опыта борьбы с Patriot». Постол рассказал, что выявлять позиции систем ПВО можно при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), и после обнаружения расчеты сразу станут целью Вооруженных сил России.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты на предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне планируют объявить о новых мерах по укреплению систем противовоздушной обороны (ПВО) Украины. Отмечается, что речь идет об «исторических и далеко идущих шагах».