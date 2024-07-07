Чиновников японского Минобороны обвинили в халатности и издевательствах

Японских чиновников из Минобороны обвинили в халатности

Чиновники из Министерства обороны Японии получат наказание за издевательства и сексуальные домогательства в отношении подчиненных и за халатность в обращении с секретной информацией, передает газета Yomiuri.

Отмечается, что случаи были выявлены после проведенной проверки, в результате которой несколько десятков действующих высокопоставленных чиновников получат строгое взыскание от предупреждения до досрочной пенсии или увольнения.

Как отмечает издание, на многих кораблях морских сил самообороны было зафиксировано халатное отношение к секретным данным — многие сотрудники обрабатывали их, не имея доступа. Такое обращение, в частности, было выявлено на эсминце «Инадзума», после чего глава штаба морских сил самообороны Рё Сакаи выразил намерение подать в отставку.

Ранее 26 июня стало известно, что национальная японская валюта рухнула до рекордных 160,39 иены за доллар. Это минимальное значение за 37 лет. Последний раз такой курс фиксировали в декабре 1986 года. Причиной случившегося называют разницу учетных ставок в Японии и государствах Запада, где их повышали для торможения инфляции.