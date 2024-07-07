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14:36, 7 июля 2024Бывший СССР

Депутат Рады призвала руководство Воздушных сил Украины уйти в отставку

Депутат Рады Безуглая: командование Воздушными силами ВСУ должно уйти в отставку
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Eduard Korniyenko / Reuters

Депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая призвала руководство ВС Вооруженных сил Украины (ВСУ) уйти в отставку и обвинила командующего Воздушными силами Николая Олещука в фальсификации данных о сбитии российских беспилотников. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Только за эти сутки на Полтавщине спокойно летали российские разведывательные дроны, и наше ПВО и авиация были уничтожены прямой наводкой в ​​расслабленном режиме, как в тире или в компьютерной игре», — написала депутат.

Нардеп отметила, что Российская армия все больше наращивает преимущество в воздухе, используя новейшие подходы с дронами и разведкой.

«Совесть не мешает командующему согласовывать сфальсифицированную статистику, когда, например, во время атаки россияне запустили пять "Шахедов", их не сбили, а командование подает на всю страну, что летело десять, а сбили пять. Кто проверит? У генералов все свои», — добавила Безуглая.

Помимо этого, она рассказала о причинах потери первых двух зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. По ее словам, первый из них был уничтожен, потому как его не перемещали, второй перемещали редко и не маскировали.

«Единственный выход для страны — чтобы они ушли. Чем быстрее. За Содолем», — заключила депутат, отсылая на командующего Объединенными силами (ОС) ВСУ, которого обвинили в прорыве российских войск на Торецк.

Ранее бывший представитель командования Воздушных сил Юрий Игнат назвал болезненным удар Российской армии по аэродрому Миргород Полтавской области. «Удар по аэродрому Миргород на Полтавщине. Болезненный удар», — заявил Игнат, добавив, что украинской армии тяжело противостоять тактике ВС России по тактическому уровню использования беспилотников.

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      Валентин Карант
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