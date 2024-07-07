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09:46, 7 июля 2024Мир

Додик пообещал не допустить вступления Боснии и Герцеговины в НАТО

Додик: Республика Сербская не допустит вступления Боснии и Герцеговины в НАТО

Фото: Radivoje Pavicic / AP

Не допустить вступления Боснии и Герцеговины (БиГ) в Североатлантический альянс пообещал президент Республики Сербской Милорад Додик, цитирует его РИА Новости.

«Босния и Герцеговина не войдет в НАТО, имея в виду процедуру и закон, по которым Парламентская ассамблея должна на основе большинства предусмотренных для принятия решений достичь согласия по этому вопросу», — указал он.

Глава республики подчеркнул, что данное согласие не может быть достигнуто. Он добавил, что сербский народ не забудет страданий сограждан, поэтому ни при каких условиях не даст согласия на вступление БиГ в альянс.

Ранее вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что Сербия не согласится поддержать санкции Запада против России, так как страна не хочет потерять своего друга.

По его словам, требование о введении антироссийских ограничений добавилось к многочисленным условиям для вступления Сербии в Европейский союз (ЕС). Вулин указал, что если Белград пойдет на это, то затем ЕС поставит условие об упразднении Республики Сербской Боснии и Герцеговины, а затем потребует признать Косово.

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      Анастасия Алимпиева
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