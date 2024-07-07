Две женщины получили ожоги после атаки дронов ВСУ в Херсонской области

Сальдо: две женщины получили ожоги после атаки дронов ВСУ в Херсонской области

Две женщины получили ожоги после атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на дачный поселок «Экспресс» в Херсонской области. Об этом сообщил в Telegram глава региона Владимир Сальдо.

«Украинские террористы вновь атаковали дачный поселок "Экспресс" в Алешкинском муниципальном округе, на этот раз — FPV-дронами», — говорится в публикации.

Отмечается, что женщины получили ожоги второй и третьей степени. Прибывшие на место службы экстренного реагирования оказали им первую медицинскую помощь и доставили в больницу.

Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что ВСУ повторно сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Кировский район Донецка, который расположен в юго-западной части города.