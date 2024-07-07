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14:01, 7 июля 2024Силовые структуры

Двоих россиян с огнестрельными ранениями нашли в съемной квартире Петербурга

В Петербурге обнаружили семейную пару с огнестрельными ранениями

Фото: Наталья Селиверстова /  РИА Новости

В Петербурге обнаружили семейную пару с огнестрельными ранениями. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Двоих россиян нашли в съемной квартире на улице Брюлловской. В полицию обратился владелец жилплощади. Он рассказал силовикам, что арендаторы не отвечают на его звонки. В тот же день сотрудники МЧС вскрыли входную дверь жилья и нашли 26-летнюю девушку и ее 27-летнего супруга. Рядом лежали два пистолета со стертыми номерами.

С 23 января 2023 года застреленный был в федеральном розыске за торговлю наркотиками. Правоохранители начали расследование по этому делу.

Ранее в Ингушетии 38-летний фермер выстрелил в решившего осмотреть его хозяйство участкового

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