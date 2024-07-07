Экс-замминистра обороны России прокомментировала слухи о своем отъезде во Францию

Бывший замминистра обороны России Татьяна Шевцова опровергла информацию о своем отъезде из страны. В разговоре с ТАСС она рассказала, что сейчас находится в Москве.
Шевцова заверила, что не покидала страну. Она подчеркнула, что сведения об ее отъезде — лишь слухи. «Конечно, это все неправда», — заявила экс-замминистра.
Она добавила, что в субботу, 6 июля, посетила танцевальный турнир в Кремле.
Ранее «Царьград» со ссылкой на источники сообщил, что Шевцова отправилась во Францию.
В июне президент России Владимир Путин освободил от должностей заместителей главы Минобороны Николая Панкова и Татьяну Шевцову.