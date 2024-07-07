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08:06, 7 июля 2024Россия

Экс-замминистра обороны России прокомментировала слухи о своем отъезде во Францию

Уволенная Путиным экс-замглавы Минобороны Шевцова опровергла отъезд во Францию

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Бывший замминистра обороны России Татьяна Шевцова опровергла информацию о своем отъезде из страны. В разговоре с ТАСС она рассказала, что сейчас находится в Москве.

Шевцова заверила, что не покидала страну. Она подчеркнула, что сведения об ее отъезде — лишь слухи. «Конечно, это все неправда», — заявила экс-замминистра.

Она добавила, что в субботу, 6 июля, посетила танцевальный турнир в Кремле.

Ранее «Царьград» со ссылкой на источники сообщил, что Шевцова отправилась во Францию.

В июне президент России Владимир Путин освободил от должностей заместителей главы Минобороны Николая Панкова и Татьяну Шевцову.

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      Марина Совина
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