Экс-замминистра обороны России прокомментировала слухи о своем отъезде во Францию

Уволенная Путиным экс-замглавы Минобороны Шевцова опровергла отъезд во Францию

Бывший замминистра обороны России Татьяна Шевцова опровергла информацию о своем отъезде из страны. В разговоре с ТАСС она рассказала, что сейчас находится в Москве.

Шевцова заверила, что не покидала страну. Она подчеркнула, что сведения об ее отъезде — лишь слухи. «Конечно, это все неправда», — заявила экс-замминистра.

Она добавила, что в субботу, 6 июля, посетила танцевальный турнир в Кремле.

Ранее «Царьград» со ссылкой на источники сообщил, что Шевцова отправилась во Францию.

В июне президент России Владимир Путин освободил от должностей заместителей главы Минобороны Николая Панкова и Татьяну Шевцову.