Из Сирии вернули 20 российских детей

Львова-Белова помогла вернуть в Россию 20 детей из лагерей беженцев в Сирии

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова помогла вернуть на родину еще 20 российских детей из лагерей беженцев в Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу омбудсмена.

По ее словам, возвращению детей предшествовала продолжительная и напряженная работа: согласование и оформление документов, обмен данными и переговоры.

В результате семь девочек и 13 мальчиков в возрасте от 5 до 15 лет вернулись домой. Их ждет медицинское обследование и социальная реабилитация, после чего они встретятся со своими родственниками.

В прошлом году Львова-Белова сообщала о планах вернуть в Россию из Сирии 200 детей. Она добавила, что в работе есть сложности, связанные с ордером на «арест» Международного уголовного суда (МУС), однако выход уже найден.