К живущему на Даунинг-стрит коту Ларри подселят нового соседа

Daily Mail: новый премьер Британии Стармер привезет в резиденцию свою кошку

Новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер привезет в резиденцию свою кошку, которая, вероятно, станет нежданным гостем для главного мышелова с Даунинг-стрит кота Ларри, проживающего в резиденции британского премьера 14 лет. Об этом сообщает газета Daily Mail.

В статье указывается, что Ларри завоевал репутацию «отпугивающего противников» кота: в 2022 году он прогнал лису с территории резиденции. Помимо этого, он четыре года враждовал с котом Палмерстоном — бывшим главным мышеловом министерства иностранных дел.

«Первой частью широко освещаемой дипломатии Стармера может стать убеждение Ларри оставить в стороне свои разногласия, когда он будет приветствовать своего коллегу в новом доме», — говорится в материале.

Специалист по поведению кошек Ники Треворроу предупредила, что на Даунинг-стрит может возникнуть напряженность, если Ларри почувствует угрозу со стороны нового коллеги. По ее словам, в первое время необходимо держать котов в разных помещениях и постепенно приучать их к запаху друг друга до того, как они встретятся.

Ранее стало известно, что в ходе парламентских выборов аккаунт кота Ларри выступал против тори. В итоге победу одержала оппозиционная партия лейбористов, а Сунак, лидер Консервативной партии, сообщил, что покинет пост премьера. В честь этого Ларри якобы решил оставить Сунаку необычный «подарок».