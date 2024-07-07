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20:07, 7 июля 2024Мир

Британия пообещала поставить Украине еще 100 ракет Brimstone

Глава МО Великобритании Хили: Лондон поставит Киеву еще 100 ракет Brimstone

Фото: Matthias Balk / dpa / Globallookpress.com

Великобритания дополнительно поставит Украине еще 100 ракет Brimstone. Об этом заявил новый глава министерства обороны (МО) Соединенного Королевства Джон Хили, передает ТАСС.

Кроме того, британский министр обороны пообещал, что Лондон передаст Киеву артиллерийские орудия и боеприпасы.

Ранее Владимир Зеленский по телефону обсудил с новым премьер-министром Великобритании Киром Стармером подготовку «беспрецедентного 100-летнего соглашения». Премьер заверил украинского лидера, что поддержка Киева останется неизменной.

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      Александр Курбатов
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