Лукашенко призвал россиян и украинцев спасти белорусские села

Лукашенко призвал украинцев и россиян покупать участки в белорусских селах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал украинцев и россиян покупать участки в белорусских «неперспективных селах». Об этом он заявил на республиканском празднике «Купалье», более известном как «Александрия собирает друзей», передает БелТА.

Глава государства пояснил, что это поможет сохранить и восстановить небольшие и средние деревни. Он попросил «самых близких друзей из Украины и России» подумать о приобретении земли в «чудо местах», отметив, что она стоит гроши. «Вы должны возродить эти деревеньки. Пусть у вас там будет дача», — сказал Лукашенко.

Ранее белорусский лидер поздравил американцев с Днем независимости и пригласил их посетить республику. Он выразил уверенность, что многие из них будут «приятно удивлены».