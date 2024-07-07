Independent: любой результат выборов во Франции ведет к победе Москвы

Любой из возможных результатов второго тура парламентских выборов во Франции является победой Москвы и сулит снижение помощи Украине. Такое заявление сделала британская газета The Independent.

«Если Национальное объединение получит большинство голосов, его предполагаемый премьер-министр, 28-летний Джордан Барделла, настаивает на том, что Франция продолжит поддерживать Украину, но он исключил возможность отправки большего количества оружия дальнего радиуса действия и непреклонен в том, что никаких французских войск на месте никогда не будет», — пишет автор публикации.

Отмечается, что если Национальное объединение не получит большинство голосов, то парламент страны будет парализован в вопросах внешней политики: «Трудно представить, что любой из результатов может быть чем-то иным, как победой Москвы».

Ранее лидер правой французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что президент Франции Эммануэль Макрон не отправит войска на Украину, если премьер выступит против. По словам Ле Пен, премьер-министр из ее партии не позволит Киеву использовать дальнобойное французское оружие для нанесения ударов по территории России.