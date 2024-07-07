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22:48, 7 июля 2024Россия

Над российским регионом сбили несколько украинских БПЛА

Гусев: ПВО сбили ряд БПЛА ВСУ в Воронежской области, режим опасности не вводился

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Над территорией Воронежской области средства противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. О ряде сбитых беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщил губернатор российского региона Алекандр Гусев в Telegram-канале, уточнив при этом, что режим опасности атаки дронов не вводился.

«По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет», — написал Гусев. Он уточнил, что оперативные службы уже выехали на места падения обломков.

По его словам, в регионе не объявлена опасность атаки БПЛА «исходя из текущей оценки возможных угроз со стороны Украины».

Ранее Гусев рассказал об обстановке после ЧС из-за падения дрона в Подгоренском районе.Он отметил, детонации происходят все реже, саперы продолжают работу.

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      Александра Синицына
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