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22:19, 7 июля 2024Россия

В Воронежской области рассказали о ситуации после падения БПЛА

Губернатор Гусев: ситуация после ЧС в Подгоренском районе нормализуется

Фото: Telegram / Гусев

Обстановка в результате чрезвычайной ситуации (ЧС), возникшей после падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА), в Подгоренском районе нормализуется. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале.

По его словам, детонации происходят все реже. Саперы продолжают прочесывать ближайшие населенные пункты.

«Частично отменили ранее введенные ограничения и открыли транзитное движение через село. Обследовали участки тех граждан, которые хотят вернуться в свои дома», — написал Гусев.

7 июля в Воронежской области ввели режим ЧС после ночной атаки Вооруженных сил Украины и пожара на складе. Из-за произошедшего около 50 человек из трех населенных пунктов были перевезены в пункты временного размещения (ПВР).

Подгоренский район расположен в юго-западной части Воронежской области. По состоянию на 2021 год здесь проживают порядка 21 тысячи человек. Административным центром района является поселок городского типа.

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      Евгений Силаев
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