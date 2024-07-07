Названы сроки восстановления газопровода под Алуштой

Газопровод под Алуштой после пожара планируют восстановить за 10 дней

Газопровод под Алуштой после пожара планируют восстановить за десять дней. Сроки проведения восстановительных работ назвал врио министра топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин, передают РИА Новости.

«Предварительно, период восстановительных работ составит порядка 7-10 суток», — уточнил Воронкин.

Без газоснабжения на сегодняшний день остаются 14 населенных пунктов. При этом на работу детских лагерей и детсадов происшествие на газопроводе не повлияло. «Все эти учреждения обеспечены электрооборудованием и могут обходиться без газа», — пояснили в оперштабе Крыма.

Возгорание газораспределительного узла произошло 6 июля. По предварительным данным, причиной произошедшего стала авария на сетях. Огонь перекинулся на лесной массив под Алуштой. Общая площадь возгорания составила 4,2 тысячи квадратных метров. Пожар потушили.