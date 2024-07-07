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12:22, 7 июля 2024Россия

Названы сроки восстановления газопровода под Алуштой

Газопровод под Алуштой после пожара планируют восстановить за 10 дней

Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

Газопровод под Алуштой после пожара планируют восстановить за десять дней. Сроки проведения восстановительных работ назвал врио министра топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин, передают РИА Новости.

«Предварительно, период восстановительных работ составит порядка 7-10 суток», — уточнил Воронкин.

Без газоснабжения на сегодняшний день остаются 14 населенных пунктов. При этом на работу детских лагерей и детсадов происшествие на газопроводе не повлияло. «Все эти учреждения обеспечены электрооборудованием и могут обходиться без газа», — пояснили в оперштабе Крыма.

Возгорание газораспределительного узла произошло 6 июля. По предварительным данным, причиной произошедшего стала авария на сетях. Огонь перекинулся на лесной массив под Алуштой. Общая площадь возгорания составила 4,2 тысячи квадратных метров. Пожар потушили.

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      Елена Торубарова
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