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07:30, 7 июля 2024Россия

Пожарные ликвидировали открытое горение лесной подстилки под Алуштой

МЧС: под Алуштой ликвидировано горение лесной подстилки на 4 172 кв. м

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Пожарные ликвидировали открытое горение лесной подстилки под Алуштой на площади почти 4,2 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает МЧС России в Telegram-канале.

По уточненной информации, площадь возгорания составила 4 172 квадратных метров.

О пожаре под Алуштой стало известно вечером в субботу, 6 июля. Сообщалось, что в 21:42 поступила информация о возгорании газораспределительного узла. На месте происшествия работали сотрудники МЧС России, газовой службы и Алуштинского лесоохотничего хозяйства.

Позднее советник главы Крыма Олег Крючков рассказал, что причиной возгорания газораспределителя стала авария на сетях. Также стало известно, что огонь перекинулся на лесной массив под Алуштой.

Глава городской администрации Алушты Галина Огнева заявляла, что, по ее информации, возгорание потушено. Однако на момент написания материала МЧС официально о ликвидации пожара не сообщало.

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      Марина Совина
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