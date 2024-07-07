Мэр Огнева: пожар на газораспределителе под Алуштой потушили

Пожар на газораспределителе под Алуштой в Крыму потушили. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу местной администрации Галину Огневу.

«Как мне сообщили, возгорание потушили. О том, как будет продвигаться восстановление сетей, будет известно позже», — приводит агентство слова мэра.

Ранее сообщалось о локализации пожара на площади 1500 квадратных метров.

О пожаре под Алуштой стало известно вечером в субботу, 6 июля. Сообщалось, что в 21:42 поступила информация о возгорании газораспределительного узла. На месте происшествия работали сотрудники МЧС России, газовой службы и Алуштинского лесоохотничего хозяйства.

Позднее советник главы Крыма Олег Крючков рассказал, что причиной возгорания газораспределителя стала авария на сетях. Также стало известно, что огонь перекинулся на лесной массив под Алуштой.

