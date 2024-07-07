Пожар под Алуштой локализовали

МЧС России: пожар под Алуштой в Крыму локализован

Пожар в районе села Виноградное под Алуштой в Крыму локализовали. Об этом сообщает МЧС России в Telegram.

Площадь возгорания, по предварительным данным, составила 1500 квадратных метров.

О пожаре под Алуштой стало известно вечером в субботу, 6 июля. Сообщалось, что в 21:42 поступила информация о возгорании газораспределительного узла. На месте происшествия работали сотрудники МЧС России, газовой службы и Алуштинского лесоохотничего хозяйства.

Позднее советник главы Крыма Олег Крючков рассказал, что причиной возгорания газораспределителя стала авария на сетях. Также стало известно, что огонь перекинулся на лесной массив под Алуштой.