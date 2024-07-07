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01:24, 7 июля 2024Россия

Пожар под Алуштой локализовали

МЧС России: пожар под Алуштой в Крыму локализован

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Пожар в районе села Виноградное под Алуштой в Крыму локализовали. Об этом сообщает МЧС России в Telegram.

Площадь возгорания, по предварительным данным, составила 1500 квадратных метров.

О пожаре под Алуштой стало известно вечером в субботу, 6 июля. Сообщалось, что в 21:42 поступила информация о возгорании газораспределительного узла. На месте происшествия работали сотрудники МЧС России, газовой службы и Алуштинского лесоохотничего хозяйства.

Позднее советник главы Крыма Олег Крючков рассказал, что причиной возгорания газораспределителя стала авария на сетях. Также стало известно, что огонь перекинулся на лесной массив под Алуштой.

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      Марина Совина
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