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01:13, 7 июля 2024Россия

Огонь с газораспределителя перекинулся на лес под Алуштой

Огонь с газораспределительных сетей перекинулся на лесной массив под Алуштой

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Огонь с газораспределительных сетей перекинулся на лесной массив под Алуштой в Крыму. Об этом сообщает МЧС России в Telegram-канале.

В селе Виноградное разгерметизировался подвесной мост газовой трубы, угрозы населенному пункту нет.

На тушение леса направлены дополнительные силы и средства. На месте работают более 50 специалистов и 14 единиц техники.

Ранее стало известно, что газораспределительный узел загорелся в районе села Виноградное под Алуштой. Сообщение о возгорании поступило в 21:42 по московскому времени в субботу, 6 июля. Советник главы Крыма Олег Крючков рассказал, что причиной возгорания стала авария на сетях.

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      Марина Совина
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