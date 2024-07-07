Огонь с газораспределителя перекинулся на лес под Алуштой

Огонь с газораспределительных сетей перекинулся на лесной массив под Алуштой

Огонь с газораспределительных сетей перекинулся на лесной массив под Алуштой в Крыму. Об этом сообщает МЧС России в Telegram-канале.

В селе Виноградное разгерметизировался подвесной мост газовой трубы, угрозы населенному пункту нет.

На тушение леса направлены дополнительные силы и средства. На месте работают более 50 специалистов и 14 единиц техники.

Ранее стало известно, что газораспределительный узел загорелся в районе села Виноградное под Алуштой. Сообщение о возгорании поступило в 21:42 по московскому времени в субботу, 6 июля. Советник главы Крыма Олег Крючков рассказал, что причиной возгорания стала авария на сетях.

