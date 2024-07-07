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22:32, 7 июля 2024Наука и техника

Опубликованы редкие кадры испытаний бетонобойных бомб в зоне СВО

Появилось видео испытаний в зоне СВО бетонобойных бомб, сброшенных с Су-30СМ2
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Павел Кашаев / Global Look Press

Появилось видео испытаний ВС России в зоне спецоперации (СВО) бетонобойных бомб, сброшенных с истребителя Су-30СМ2. Редкие кадры опубликовал телеканал «Звезда».

Уточняется, что на истребитель установили новое вооружение и радар, благодаря которым летчики смогут легко противостоять системам противовоздушной обороны (ПВО) Патриот, заявил главный конструктор программы Су-30 Олег Панков. «На нем применено интегрированное оружие большой дальности — практически все, что сейчас имеет Российская Федерация, на нем применяется», — объяснил он.

Особенность бетонобойных бомб в том, что они не взрываются сразу после падения. Они «вгрызаются» в землю прежде, чем сдетонировать, на это уходит несколько секунд.

Еще одно отличие — значительно измененные характеристики радара. «Нужно дальнее обнаружение, сопровождение. Мы практически в два раза увеличили дальность обнаружения по сравнению с Су-30СМ. Как по наземным целям, так и по воздушным», — отметил Панков.

Главный конструктор сообщил о первых успехах обновленного самолета с бетонобойными бомбами в зоне СВО. По его словам, одно из воинских подразделений ВС РФ смогло уже через три дня после его получения поразить при помощи его радиолокационнго вооружения американскую Patriot.

Ранее бывший советник Пентагона Теодор Постол раскрыл будущее новых систем Patriot на Украине. Он отметил, что уничтожение ПВО не вызывает у российских военнослужащих сложностей, поскольку они «получили много информации и опыта борьбы с Patriot».

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      Александра Синицына
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