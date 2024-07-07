После выступления сына липецкого священника в суде захотели возбудить еще одно дело

Против сына липецкого священника могут возбудить еще одно уголовное дело

После выступления осужденного за госизмену сына липецкого священника в суде захотели возбудить еще одно уголовное дело, сообщают РИА Новости.

По данным источника издания в правоохранительных органах, высказывания старшего сына клирика во время последнего слова подпадают под статью о дискредитации Вооруженных Сил Российской Федерации или органов власти.

Статья предусматривает наказание от штрафа в размере 1 миллиона рублей до лишения свободы на срок до семи лет.

Иоанна Ащеулова (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) суд приговорил к 17,5 года лишения свободы. Первые три года он должен провести в тюрьме, а остальное время — в колонии строгого режима.

Еще двух сыновей священника — Алексея и Тимофея Ащеуловых (внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) приговорили к 17 годам лишения свободы. Первые три года они также должны отбыть в тюрьме, а затем их переведут в колонию строгого режима.

Мужчины свою вину не признали. Во время выступления с последним словом старший из братьев жестко осудил Вооруженные силы РФ и российские власти.

