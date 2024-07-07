Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:35, 7 июля 2024Россия

После выступления сына липецкого священника в суде захотели возбудить еще одно дело

Против сына липецкого священника могут возбудить еще одно уголовное дело

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

После выступления осужденного за госизмену сына липецкого священника в суде захотели возбудить еще одно уголовное дело, сообщают РИА Новости.

По данным источника издания в правоохранительных органах, высказывания старшего сына клирика во время последнего слова подпадают под статью о дискредитации Вооруженных Сил Российской Федерации или органов власти.

Статья предусматривает наказание от штрафа в размере 1 миллиона рублей до лишения свободы на срок до семи лет.

Иоанна Ащеулова (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) суд приговорил к 17,5 года лишения свободы. Первые три года он должен провести в тюрьме, а остальное время — в колонии строгого режима.

Еще двух сыновей священника — Алексея и Тимофея Ащеуловых (внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) приговорили к 17 годам лишения свободы. Первые три года они также должны отбыть в тюрьме, а затем их переведут в колонию строгого режима.

Мужчины свою вину не признали. Во время выступления с последним словом старший из братьев жестко осудил Вооруженные силы РФ и российские власти.

Что думаешь? Оцени!
      Елена Торубарова
      Обсудить
      Последние новости

      Япония предложила РФ выгодную сделку по Курилам. Путин отказался и удивил Китай. В чем заключалась идея Токио?

      В МИД заявили о формировании мировой повестки странами БРИКС

      Чиновников японского Минобороны обвинили в халатности и издевательствах

      Назван универсальный вид спорта для всех

      Посол России в Китае рассказал о перспективе создания единой валюты БРИКС

      США резко нарастили импорт беспилотников из ЕС

      Две женщины получили ожоги после атаки дронов ВСУ в Херсонской области

      После выступления сына липецкого священника в суде захотели возбудить еще одно дело

      Экс-советник Пентагона прокомментировал планы НАТО по Украине

      В российском регионе жителей эвакуировали из-за детонации взрывоопасных объектов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше