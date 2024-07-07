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11:10, 7 июля 2024Россия

Появились кадры с церемонии захоронения неизвестных солдат СВО

Опубликованы кадры с церемонии захоронения неизвестных солдат СВО под Луганском

Фото: Александр Река / ТАСС

Появились кадры с церемонии захоронения неизвестных солдат специальной военной операции на Украине (СВО) под Луганском. Фотографии опубликовало издание URA.RU.

Фото: Александр Река / ТАСС

Всего с почестями на территории Мемориального комплекса «Незаживающая рана Донбасса» захоронили останки 20 военных. Их личности пока не удалось установить. Уполномоченный по правам человека Луганской народной республики (ЛНР) Анна Сорока сообщила, что у бойцов взяли материалы ДНК для дальнейшего установления личности.

Фото: Александр Река / ТАСС

«Сегодня мы предаем земле павших защитников Отечества, которые отдали свою жизнь за нашу землю, за Донбасс в неравных боях. Первых таких неравных боях в 2022 году, в 2023 году. Их имена пока неизвестны», — сказала омбудсмен на церемонии захоронения.

В феврале 2024 года в Свердловской области мать участника СВО в последний момент отменила похороны и добилась вскрытия цинкового гроба, в котором бойца доставили в родной город, чтобы узнать, что именно с ним произошло в зоне спецоперации.

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      Елена Торубарова
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