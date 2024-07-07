Прекращение выплат внутренним переселенцам на Украине связали с зарплатами чиновников

Азаров: Киев прекратил выплаты переселенцам на фоне роста зарплат чиновников

Киев прекратил выплаты внутренним переселенцам на Украине на фоне роста зарплат чиновников. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в своем Telegram-канале.

«С сегодняшнего дня киевский режим останавливает выплаты денежной помощи внутренним переселенцам, эвакуированным из опасных регионов. (...) Зато зарплаты чиновникам на 32 процента за последние четыре месяца киевский режим не забыл повысить!» — написал он.

По словам Азарова, каждый переселенец получал 3600 гривен (около 7,8 тысячи рублей или 90 долларов), что позволяло «хоть как-то выживать на новом месте». Он подчеркнул, что за шесть месяцев 2024 года такие выплаты получили более 16 тысяч украинцев.

Ранее почти 300 тысячам украинских внутренних переселенцев перестали выплачивать пенсии. По данным пенсионного фонда Украины, это люди, которые получили указанный статус до 24 февраля 2022 года и не прошли физическую идентификацию.

