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12:36, 7 июля 2024Бывший СССР

Премьера Болгарии раскритиковали за слова о переговорах Украины с Россией

Посольство Украины раскритиковало премьера Болгарии за слова о переговорах
Димитар Главчев

Димитар Главчев. Фото: Johanna Geron / Reuters

Посольство Украины в Болгарии раскритиковало премьер-министра технического правительства республики Димитара Главчева за слова о намерении Софии предложить на саммите НАТО в Вашингтоне инициировать мирные переговоры России и Украины. Сообщение об этом посольство опубликовало в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Посольство Украины в Республике Болгария призывает всех официальных лиц и все политические силы в Болгарии воздержаться от использования темы конфликта в политических целях», — заявили в посольстве.

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Кроме того, дипломаты уточнили, что Киев и его союзники работают над реализацией «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского. Они также подчеркнули, что благодарны за предоставленную Болгарией помощь и призвали к консолидации общества для усиления помощи Украине.

В пятницу, 5 июля, Димитар Главчев заявил, то Болгария намерена предложить начать мирные переговоры России и Украины на саммите Североатлантического альянса в Вашингтоне. При этом он выразил сомнения в том, что Болгарию могут принять в качестве медиатора на переговорах.

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      Александр Курбатов
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