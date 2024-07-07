Продюсер раскрыл детали личной жизни певицы Валерии

Продюсер Дробыш рассказал, что певица Валерия пьет алкоголь и матерится

Продюсер Виктор Дробыш раскрыл подробности личной жизни певицы Валерии. Его слова приводит «Пятый канал».

Медиаменеджер поделился, что исполнительница регулярно употребляет алкоголь, хотя раньше не притрагивалась к спиртному. Он также сообщил, что артистка ругается матом. «Она может и красненького махнуть. Даже как-то она матом ругнулась, мне было очень приятно. Я думаю, что лет пять — и Валерия сядет на стакан», — заявил Дробыш.

Он признался, что считает певицу «идеалом женщины, спортсменки, комсомолки».

Ранее стало известно, что Валерия и продюсер Иосиф Пригожин улетели в Сербию. Пара отправилась в Белград.