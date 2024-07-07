Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
03:31, 7 июля 2024Культура

Продюсер раскрыл детали личной жизни певицы Валерии

Продюсер Дробыш рассказал, что певица Валерия пьет алкоголь и матерится

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Продюсер Виктор Дробыш раскрыл подробности личной жизни певицы Валерии. Его слова приводит «Пятый канал».

Медиаменеджер поделился, что исполнительница регулярно употребляет алкоголь, хотя раньше не притрагивалась к спиртному. Он также сообщил, что артистка ругается матом. «Она может и красненького махнуть. Даже как-то она матом ругнулась, мне было очень приятно. Я думаю, что лет пять — и Валерия сядет на стакан», — заявил Дробыш.

Он признался, что считает певицу «идеалом женщины, спортсменки, комсомолки».

Ранее стало известно, что Валерия и продюсер Иосиф Пригожин улетели в Сербию. Пара отправилась в Белград.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В крымской Алуште загорелась газораспределительная станция. Что стало причиной пожара?

      Продюсер раскрыл детали личной жизни певицы Валерии

      Россиянам пообещали новые погодные рекорды

      Гроссмейстер умер во время партии на чемпионате по шахматам

      В штабе Байдена пообещали больше не давать список вопросов интервьюерам

      Число пострадавших при обстреле Горловки увеличилось

      В США заявили о провальных попытках команды Байдена сдержать кризис после дебатов

      Стала известна причина отмены встречи Сийярто и Бербок

      Эрдоган зашел в раздевалку к турецким футболистам и утешил их

      Ушел из жизни продюсер «Аватара» и «Титаника»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше