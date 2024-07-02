Пригожин и Валерия улетели из России

Пригожин и Валерия улетели из России в Сербию

Российская певица Валерия отправилась в Сербию вместе со своим супругом, продюсером Иосифом Пригонам. Об этом сообщает Пятый канал.

Отмечается, что пара на сегодняшний день находится в Белграде. «В братской Сербии. Какие же здесь замечательные люди», — подписал фото он.

Ранее музыкальный продюсер оценил возможность приезда в Россию украинской певицы Светланы Лободы. Медиаменеджер заявил, что у исполнительницы «есть возможность исправиться» и выступать в России.

В апреле музыкальный продюсер Иосиф Пригожин назвал хип-хоп-исполнителя Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов) лучшим артистом России.