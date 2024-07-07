Раскрыта новая информация о разрушениях после взрыва на насосной станции в Волгограде

Бочаров: взрыв газа на КНС в Волгограде повредил расположенные рядом здания

Взрыв, прогремевший 6 июля на канализационной насосной станции (КНС) №4 в Волгограде, повредил расположенные рядом здания. Новую информацию раскрыл губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на заседании оперативного штаба, сообщает администрация региона в Telegram.

По его словам, полностью разрушена электроподстанция, которая обеспечивала работу насосной станции. «Нанесен серьезный ущерб строениям, находящимся рядом с КНС. В связи с происшествием сложилась по-настоящему чрезвычайная ситуация, которая потребовала выверенных и оперативных решений», — сказал Бочаров.

Он добавил, что, предварительно, причиной взрыва газа на КНС стало нарушение техники безопасности при ремонтных работах.

Ранее мэр Волгограда Владимир Марченко сообщил, что поврежденное после взрыва здание насосной станции в Волгограде восстановят.

6 июня на КНС №6 в Волгограде произошел взрыв газа. Жертвами происшествия стали два человека. Также сообщалось, что под завалами могли оказаться три человека.