Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:03, 7 июля 2024Россия

Раскрыта новая информация о разрушениях после взрыва на насосной станции в Волгограде

Бочаров: взрыв газа на КНС в Волгограде повредил расположенные рядом здания
СюжетВзрыв в Волгограде

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Взрыв, прогремевший 6 июля на канализационной насосной станции (КНС) №4 в Волгограде, повредил расположенные рядом здания. Новую информацию раскрыл губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на заседании оперативного штаба, сообщает администрация региона в Telegram.

По его словам, полностью разрушена электроподстанция, которая обеспечивала работу насосной станции. «Нанесен серьезный ущерб строениям, находящимся рядом с КНС. В связи с происшествием сложилась по-настоящему чрезвычайная ситуация, которая потребовала выверенных и оперативных решений», — сказал Бочаров.

Он добавил, что, предварительно, причиной взрыва газа на КНС стало нарушение техники безопасности при ремонтных работах.

Ранее мэр Волгограда Владимир Марченко сообщил, что поврежденное после взрыва здание насосной станции в Волгограде восстановят.

6 июня на КНС №6 в Волгограде произошел взрыв газа. Жертвами происшествия стали два человека. Также сообщалось, что под завалами могли оказаться три человека.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      «Ракеты никуда бы не полетели». Лавров указал на роль США в украинских атаках на регионы России

      Украинская легкоатлетка побила державшийся 37 лет рекорд

      Анонсировано возможное обращение Макрона к нации

      Москалькова обратилась к Киеву после сообщений о расстреле российского пленного

      Заразившийся поедающей мозг амебой мужчина скончался в Израиле

      В США раскрыли реакцию спонсоров демократов на интервью Байдена

      Россиянка выхватила портфель у председателя СНТ, подралась с ним и попала на видео

      Капитан сборной Германии по футболу пожаловался на мигрантов

      Военный эксперт объяснил роль США при ударах ВСУ по России

      Раскрыта новая информация о разрушениях после взрыва на насосной станции в Волгограде

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше