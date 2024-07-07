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23:46, 7 июля 2024Россия

Развожаев предупредил о выстрелах в Севастополе

Губернатор Развожаев: флот будет проводить учения со стрельбой ночью 8 июля

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

В ночь на 8 июля в Севастополе будут проводиться учения флота со стрельбой. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«В течение этой ночи будут слышны громкие одиночные выстрелы в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой и Камышовой бухт. Флот проведет тренировки расчетов ППДО, поэтому предупреждаю заранее», — написал губернатор.

23 июня Украина выпустила по Севастополю пять американских ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Одна из ракет взорвалась над пляжем, где отдыхало много людей. Пострадали 153 человека.

Позднее в городе открылись бесплатные курсы базовых навыков оказания первой помощи. Развожаев напомнил, что решение организовать в Севастополе эти курсы было принято после ракетной атаки на пляж 23 июня. Он призвал всех освежить в памяти необходимые навыки или узнать о них на бесплатных курсах.

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      Евгений Силаев
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