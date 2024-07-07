Россиянка выхватила портфель у председателя СНТ, подралась с ним и попала на видео

В Краснодаре председатель садового некоммерческого товарищества (СНТ) «Животновод» подрался с жительницей из-за спора об электричестве. Инцидент попал на видео, ролик публикует Telegram-канал «Краснодар и край».
По данным канала, домовладение обесточили рано утром, в результате семья с детьми и пожилыми родителями осталась без электричества в 40-градусную жару. Это и вызвало конфликт.
На кадрах видно, как женщина сначала пыталась выяснить у председателя СНТ, на каком основании отключили электричество, и требовала от него документы, подтверждающие законность этих действий, а затем выхватила у мужчины портфель с бумагами и убежала. Мужчина бросился за жительницей, начал с ней бороться, едва не задел ребенка, а бумаги из его портфеля разлетелись по участку.
После инцидента жители обратились в полицию и прокуратуру.
Ранее мужчина и женщина подрались из-за подлокотника на борту российского самолета, выполнявшего рейс из Чебоксар в Москву. В Шереметьево их ожидали полицейские.