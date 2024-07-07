Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:21, 7 июля 2024Россия

Россиянка выхватила портфель у председателя СНТ, подралась с ним и попала на видео

В Краснодаре председатель СНТ подрался с жительницей из-за электричества

В Краснодаре председатель садового некоммерческого товарищества (СНТ) «Животновод» подрался с жительницей из-за спора об электричестве. Инцидент попал на видео, ролик публикует Telegram-канал «Краснодар и край».

По данным канала, домовладение обесточили рано утром, в результате семья с детьми и пожилыми родителями осталась без электричества в 40-градусную жару. Это и вызвало конфликт.

На кадрах видно, как женщина сначала пыталась выяснить у председателя СНТ, на каком основании отключили электричество, и требовала от него документы, подтверждающие законность этих действий, а затем выхватила у мужчины портфель с бумагами и убежала. Мужчина бросился за жительницей, начал с ней бороться, едва не задел ребенка, а бумаги из его портфеля разлетелись по участку.

После инцидента жители обратились в полицию и прокуратуру.

Ранее мужчина и женщина подрались из-за подлокотника на борту российского самолета, выполнявшего рейс из Чебоксар в Москву. В Шереметьево их ожидали полицейские.

Что думаешь? Оцени!
      Елена Торубарова
      Обсудить
      Последние новости

      «Ракеты никуда бы не полетели». Лавров указал на роль США в украинских атаках на регионы России

      Украинская легкоатлетка побила державшийся 37 лет рекорд

      Анонсировано возможное обращение Макрона к нации

      Москалькова обратилась к Киеву после сообщений о расстреле российского пленного

      Заразившийся поедающей мозг амебой мужчина скончался в Израиле

      В США раскрыли реакцию спонсоров демократов на интервью Байдена

      Россиянка выхватила портфель у председателя СНТ, подралась с ним и попала на видео

      Капитан сборной Германии по футболу пожаловался на мигрантов

      Военный эксперт объяснил роль США при ударах ВСУ по России

      Раскрыта новая информация о разрушениях после взрыва на насосной станции в Волгограде

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше