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13:11, 7 июля 2024Экономика

Российские рестораны получили возможность стать по-настоящему итальянскими

В России ресторанам начнут выдавать сертификаты аутентичной итальянской кухни

Фото: Jay Wennington / Unsplash

Некоторые российские рестораны получили возможность стать по-настоящему итальянскими — им начнут выдавать соответствующие сертификаты, рассказал глава Итало-российской торговой палаты (ИРТП) Фердинандо Пелаццо, пишут РИА Новости.

Сертификаты аутентичной итальянской кухни в России уже выдавались по поручению правительства Италии, однако впоследствии эту практику приостановили. Сейчас ее решили возобновить.

«Мы будем продолжать выдавать эти сертификаты. Это очень востребованные сертификаты в России, поскольку дают преимущество: рестораны, которые имеют его, для них это дополнительная реклама. Сертификат называется Итальяниссимо», — рассказал Палаццо, уточнив, что в Италии снова заинтересованы в такой сертификации, ведь такой диплом дает возможность отличить настоящую итальянскую кухню от «подделки».

На сегодняшний день поставки товаров из Италии в Россию составили 0,9 процента от всего национального экспорта. В этой связи Пелаццо объяснил, что получить сертификат смогут рестораны, которые при приготовлении используют «правильные» ингредиенты оригинальной итальянской рецептуры. Кроме того, будет учитываться и количество вин в меню.

«Очень часто вы видите, что в ресторане предусмотрено 200 разных бутылок вин, а потом говорят после заказа, что этого нет, осталось две бутылки. Люди готовы платить, чтобы иметь возможность выбора», — добавил Палаццо.

Ранее гендиректор сети «Вкусно — и точка» Олег Пароев заявил, что программа «Вкусы мира» понравилась посетителям заведения и продолжится после успешного запуска испанских и итальянских недель. В частности, он не исключил появление блюд русской кухни в меню.

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      Елена Торубарова
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