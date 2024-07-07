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05:40, 7 июля 2024Бывший СССР

Солдаты ВСУ переплыли Днепр на плотах из бутылок и сдались в плен

РИА: 4 солдата ВСУ переплыли Днепр на самодельных плотах и сдались в плен

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Четверо солдат Вооруженных сил Украины, используя самодельные плоты из пустых пластиковых бутылок, переплыли Днепр с правого берега на левый и организованно сдались в плен российским силам в Херсонской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, украинских военнослужащих ждали российские бойцы, так как они перед переправой вышли на связь через специальный канал и обговорили детали сдачи в плен.

Ранее украинский военный рассказал, что попал в плен российским войскам из-за сослуживцев, уехавших к проституткам. Они должны были его сменить на позиции, но не вернулись вовремя в часть.

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      Марина Совина
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