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00:37, 7 июля 2024Бывший СССР

Украинский военный попал в плен из-за уехавших к проституткам сослуживцев

Рожин: боец ВСУ Торишний попал в плен из-за уехавших к проституткам сослуживцев

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Украинский военный Алексей Торишний рассказал, что попал в плен российским войскам из-за сослуживцев, уехавших к проституткам. Об этом сообщил военный эксперт Борис Рожин в своем Telegram-канале.

Украинец рассказал, что ждал ротации на передовой на территории Донецкой народной республики (ДНР). Сослуживцы, которые должны были его сменить на позиции, уехали к проституткам. Они звали с собой и Торишниго, но тот отказался, поскольку не хотел изменять жене.

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) провели с девушками по вызову на съемной квартире двое суток и не вернулись во время в часть. В результате Торошний попал в плен.

Ранее стало известно, что иностранные проститутки в Норвегии придумали новую схему привлечения клиентов, утверждая, что они являются беженками из Украины. Среди фальшивых «украинок» встречаются женщины с паспортами Литвы, Молдавии, Испании, также встречались гражданки России. Все они признались полиции, что благодаря такому обману у них выросло количество клиентов.

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      Марина Совина
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