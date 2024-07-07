Рожин: боец ВСУ Торишний попал в плен из-за уехавших к проституткам сослуживцев

Украинский военный Алексей Торишний рассказал, что попал в плен российским войскам из-за сослуживцев, уехавших к проституткам. Об этом сообщил военный эксперт Борис Рожин в своем Telegram-канале.

Украинец рассказал, что ждал ротации на передовой на территории Донецкой народной республики (ДНР). Сослуживцы, которые должны были его сменить на позиции, уехали к проституткам. Они звали с собой и Торишниго, но тот отказался, поскольку не хотел изменять жене.

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) провели с девушками по вызову на съемной квартире двое суток и не вернулись во время в часть. В результате Торошний попал в плен.

Ранее стало известно, что иностранные проститутки в Норвегии придумали новую схему привлечения клиентов, утверждая, что они являются беженками из Украины. Среди фальшивых «украинок» встречаются женщины с паспортами Литвы, Молдавии, Испании, также встречались гражданки России. Все они признались полиции, что благодаря такому обману у них выросло количество клиентов.