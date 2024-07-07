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10:47, 7 июля 2024Мир

США резко нарастили импорт беспилотников из ЕС

РИА Новости: в мае США в пять раз нарастили импорт беспилотников из Евросоюза

Фото: Janis Laizans / AP

США резко нарастили импорт беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) из Европейского союза (ЕС) по сравнению с прошлым годом. Согласно информации РИА Новости со ссылкой на данные американской статслужбы, импорт дронов из ЕС был увеличен до максимальных с сентября 1,2 миллиона долларов.

По сравнению с маем 2023 года показатель увеличился в пять раз. По итогам пяти месяцев текущего года, в Соединенные Штаты европейских беспилотников прибыло на 2,7 миллиона долларов против 2,3 миллиона в 2023 году.

За весь прошлый год Евросоюз отправил США беспилотников на 8,6 миллиона долларов. При этом до июня 2022 года американская сторона не закупала БПЛА у ЕС.

Ранее, в июне, в Пентагоне заявили, что хотят сокрушить Китай с помощью роя недорогих самоуправляемых дронов-камикадзе с искусственным интеллектом.

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      Анастасия Алимпиева
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