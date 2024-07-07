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01:55, 7 июля 2024Интернет и СМИ

Трижды судимая экс-участница «Пацанок» устроилась работать в детский лагерь

3 раза судимая экс-участница «Пацанок» Федоренко устроилась в детский лагерь

Фото: Alexander Legky / Global Look Press

Трижды судимая экс-участница шоу «Пацанки» Вера Федоренко устроилась работать воспитательницей в детский лагерь. Бывшая участница проекта Ирина Соловьева, с которой девушка подралась во время съемок, написала заявление в Генеральную прокуратуру (ГП) России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Первый раз Федоренко приговорили к девяти годам за случайное лишение жизни человека. Второй — за разбой в отношении несовершеннолетнего. Третий раз она отправилась за решетку почти сразу после освобождения — в 2022 году она украла банковскую карточку на вокзале в Сочи.

Через девять месяцев месяцев девушка вышла на свободу и попала на съемки восьмого сезона «Пацанок», где у нее произошел конфликт с дракой с 53-летней актрисой Ириной Соловьевой, написавшей заявление в полицию.

26 июня Федоренко в соцсетях опубликовала видео с детьми и ролик в футболке с надписью «Воспитатель». По ее словам, она приехала на смену в лагерь благотворительного фонда «Дикони». Соловьева увидела ролик и обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить девушку и разобраться, как человек с судимостями может воспитывать детей.

В июне участниц пятого сезона реалити-шоу «Пацанки» Бэллу Кузнецову и Костью Купер избили в Москве. Инцидент произошел в баре на Покровском бульваре. Участницы реалити-шоу вместе с тремя подругами вступили в конфликт с одним из посетителей, который и начал драку.

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      Марина Совина
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