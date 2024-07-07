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18:48, 7 июля 2024Силовые структуры

Украинец обустроил нарколабораторию в Подмосковье и попался

В Подмосковье полиция задержала украинца, который создал нарколабораторию

Фото: Василий Шапошников / Коммерсантъ

В Пушкинском городском округе Московской области полиция задержала 40-летнего гражданина Украины за создание нарколаборатории на территории дачи. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В отношении иностранца возбудили уголовное дело. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

2 июля силовики пришли с обыском в дом в садовом некоммерческом товариществе «Маяк», который арендовал задержанный. Там они нашли более 50 емкостей с жидкими веществами весом примерно 22 килограмма и оборудование для изготовления наркотиков.

Ранее полицейские Подмосковья выявили нарколабораторию по производству мефедрона и задержали троих ее работников.

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      Варвара Митина
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