Украинец обустроил нарколабораторию в Подмосковье и попался

В Подмосковье полиция задержала украинца, который создал нарколабораторию

В Пушкинском городском округе Московской области полиция задержала 40-летнего гражданина Украины за создание нарколаборатории на территории дачи. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В отношении иностранца возбудили уголовное дело. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

2 июля силовики пришли с обыском в дом в садовом некоммерческом товариществе «Маяк», который арендовал задержанный. Там они нашли более 50 емкостей с жидкими веществами весом примерно 22 килограмма и оборудование для изготовления наркотиков.

Ранее полицейские Подмосковья выявили нарколабораторию по производству мефедрона и задержали троих ее работников.