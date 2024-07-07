Умерла первая жена Фиделя Кастро

Первая жена Фиделя Кастро Диас-Балларт умерла в 95 лет

Первая жена кубинского революционера и государственного деятеля Фиделя Кастро Мирта Диас-Балларт умерла в 95 лет. Об это в социальной сети X сообщает ее внук Фидель Антонио Кастро Смирнов.

«Окруженная большой любовью, ушла моя дорогая бабушка Мирта Диас-Баларт Гутьеррес. От нас уходит великая женщина», — говорится в публикации.

Диас-Балларт вышла замуж за Кастро в 1948 году. Год спустя у пары родился сын Фидель. Брак распался в 1955 году после очередной неудачной попытки организовать революцию на Кубе. Позднее Диас-Балларт обосновалась в Испании, где и проживала до последнего времени.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не видит поводов для беспокойств из-за учений Военно-морского флота на Кубе. По словам представителя Кремля, военные учения — это нормальная практика для государств в самых разных регионах мира, особенно для крупной морской державы.