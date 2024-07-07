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12:20, 7 июля 2024Бывший СССР

Ушедший служить киевский журналист рассказал о настроениях среди солдат ВСУ

Киевский журналист Ильин рассказал о настроениях солдат ВСУ

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Ушедший служить в Вооруженные силы Украины (ВСУ) киевский журналист Артем Ильин рассказал о настроениях среди солдат-сослуживцев. Его слова передает издание «Страна.ua».

По его словам, большая часть его сослуживцев — это жители сельских районов западной части страны, которые обсуждают повальную коррупцию на Украине. «Люди верят, что на должности назначают тех, кто отлистал. Уверены, что в тюрьму никто вроде Николая Тищенко не сядет, потому что они откупятся», — сказал журналист.

Ильин пишет, что солдаты понимают, что разделены с семьями и могут не вернуться домой. Их принуждением или обманом забрали в армию в то время, как в СМИ почти каждый день возникают крупные коррупционные скандалы, что влияет на мотивацию мобилизованных.

«Достаточно большая часть народа открыто заявляет: "За мои 30-40-50 лет государство не дало ничего кроме калашмата. Почему я должен быть патриотом?"», — замечает журналист.

Ранее украинский военнопленный рассказал, что командование ВСУ относится к мобилизованным солдатам как к мясу. Он поделился, что, когда его перебросили на оборону позиций в Харьковской области, командование выдало бойцу один автомат и четыре магазина в качестве экипировки.

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      Валентин Карант
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