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03:48, 7 июля 2024Мир

В Германии заявили о провале плана Запада из-за встречи Орбана и Путина

Райц: встреча Орбана и Путина опровергла тезис Запада о переговорах с Москвой

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с российским президентом Владимиром Путиным опровергла тезис западных политиков о том, что с РФ нельзя вести переговоры. Об этом заявил шеф-корреспондент журнала Focus Ульрих Райц на YouTube.

По его словам, Европейский союз (ЕС) испытывает раздражение, так как «с большим трудом согласовал единую стратегию, которая гласит: альтернативы военной поддержке Украины нет». Как утверждает Райц, западные политики согласились на это под руководством США как ведущей державы Североатлантического альянса.

Несмотря на это, Орбан, «вопреки командованию», отправился в Россию и встретился с Путиным, в то время как представители Евросоюза категорически отрицают возможность переговоров с президентом страны, рассказал журналист из Германии.

«Впервые сейчас опровергается то, что утверждали европейцы – естественно и очевидно, что с Путиным можно разговаривать», — резюмировал он.

Ранее Орбан заявил, что конфликт на Украине может привести к разделению мира на блоки. Он подчеркнул, что Будапешт стремится поддерживать открытые, мирные и динамические экономические отношения со всеми государствами.

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      Маргарита Пименова
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