В Киеве рассказали о сценарии полного падения энергетики зимой

Украинский эксперт Корольчук: в худшем сценарии зимой энергетика Украины падет

Зимой в случае сильного холода в одном из худших сценариев энергетику Украины ожидает полное падение. Об этом в интервью украинскому «24 каналу» рассказал эксперт Института энергетических стратегий Украины Юрий Корольчук.

«Удастся отремонтировать где-то до 2000 мегаватт, а блоков АЭС будет работать шесть-семь. Зима будет холодной. Такой сценарий ведет к определенным кризисным ситуациям, а именно падению энергосистемы», — приводятся в публикации слова эксперта.

При этом опрошенные эксперты сходятся во мнениях, что вне зависимости от скорости ремонта объектов энергогенерации зимой графики отключения света неизбежны и, вероятно, будут более длительными, чем летом.

Ранее украинская национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила, что Украина запросила аварийную помощь в энергетике из Венгрии, Польши и Словакии. В компании также пояснили, что новые отключения связаны не только с ударами Российской армии, но и с температурой и воздействием жары на высоковольтное оборудование и линии электропередачи.