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23:50, 7 июля 2024Россия

В поездках Орбана в Москву и Киев не нашли искреннего желания разрешить конфликт

Симонов: поездки Орбана в Москву и Киев нужны для пиара, а не разрешения кризиса

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

В поездках премьер-минимтра Венгрии Виктора Орбана в Москву и Киев нет искреннего желания разрешить конфликт, они нужны для самопиара. Такое мнение высказал военный корреспондент Александр Симонов в Telegram-канале.

По его словам, у Будапешта нет политической силы для прекращения кризиса и установления мира.

«Венгрия против большинства «европейских ценностей» и вот этого вот всего. Но она до сих пор критически зависит от ЕС в экономическом плане и все так же является одним из столпов натовского и американского военного потенциала в Черноморском регионе», — напомнил военкор.

Симонов полагает, что Орбан хочет создать иллюзию противостояния «неугодному» Венгрии Евросоюзу и заработать политические очки у населения страны.

«В общем, все это больше их внутренняя повестка. И работа исключительно на нее. На данный момент серьезно обращать на это внимание я бы не стал», — резюмировал Александр Симонов.

Ранее президент России Владимир Путин раскрыл подробности переговоров об Украине с Орбаном в Москве. Он отметил, что этот диалог был своевременным и полезным для обеих сторон.

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