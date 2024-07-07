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15:31, 7 июля 2024Россия

В России прокомментировали планы Японии вернуть Курильские острова

Сенатор Карасин: переговоры по Курилам осложняются позицией Японии к России

Фото: Thomas Peter / Reuters

Переговоры Москвы с Токио по статусу Курильских островов осложняются антироссийской позицией Японии, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. В разговоре с «Лентой.ру» он напомнил, что Россия считает эти территории своими.

«Короткий ответ заключается в том, что Курильские острова — это часть территории Российской Федерации. Более длинный ответ заключается в том, что мы за налаживание нормальных, активных, добрососедских отношений с Японией и никогда иначе не говорили. Но дело в том, что, к сожалению, в последние годы позиция и заявления японского политического истеблишмента говорят о том, что они солидаризируются с антироссийским курсом», — прокомментировал сенатор планы Японии вернуть эти территории.

Мы же все время, не уставая, повторяем, что мы — сторонники нормальных двусторонних отношений. Эта позиция неизменна, о ней неоднократно говорил наш президент

Григорий Карасинроссийский сенатор

Как сообщило китайское издание Sohu, Япония предлагала России крупные инвестиции в обмен на теоретическую возможность получить доступ к Курильским островам. Однако президент России Владимир Путин отказался от сделки.

В материале сказано, что это позволило бы улучшить отношения Москвы и Токио. С другой стороны, по мнению китайских журналистов, такое соглашение стало бы угрозой национальной безопасности России.

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