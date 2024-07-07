В Китае удивились ответу Путина на предложение Японии по Курилам

Sohu: отказ России от предложений Японии по Курилам связан с нацбезопасностью

Япония предлагала России крупные инвестиции в обмен на теоретическую возможность получить доступ к Курильским островам, но глава РФ Владимир Путин ответил отказом. Данное решение вызвало удивление в Китае, заметили авторы издания Sohu, которые попытались разобраться в причинах реакции Москвы на предложение Токио.

Авторы материала признали, что на первый взгляд Япония предлагала России заманчивую сделку. Она обещала вложить ресурсы в Дальний Восток и способствовать развитию региона. Кроме того, такая сделка должна была содействовать нормализации отношений Токио и Москвы.

Как утверждается в статье, нынешние события продемонстрировали дальновидность российского президента в вопросе Курил. По мнению китайских журналистов, если бы РФ согласилась на предложение Японии, она могла поставить под угрозу свою национальную безопасность. Авторы допустили, что Токио мог бы разрешить США развернуть на Курилах военные базы, а подобный сценарий неприемлем для России.

«Япония никогда не сможет получить эти острова, даже если предложит за них огромные деньги», — резюмировали обозреватели издания.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что суверенитет России над Южными Курилами неоспорим. Захарова также отметила, что принадлежность Южных Курил к России закреплена в соответствии с Уставом ООН.

