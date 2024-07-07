В российском городе перевернулся катер с пятью людьми

МЧС: катер с пятью людьми перевернулся в Хабаровске

Катер с пятью людьми на борту перевернулся в Хабаровске. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по российскому региону в Telegram-канале.

«Недалеко от моста через реку Амур в Хабаровске затонул катер "Амур"», — говорится в публикации. Уточняется, что в настоящий момент спасатели ищут трех человек. Двое пассажиров катера смогли самостоятельно выплыть на берег.

Ранее катер с десятью россиянами попал в шторм и перевернулся на Волге в Чувашии. По предварительной информации, на борту судна, рассчитанного на пять пассажиров, находились десять человек, в том числе шесть детей.