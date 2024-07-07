В США заметили опасение Зеленского

NYT: Зеленский опасается переизбрания Трампа на пост президента США

В последних высказываниях президента Украины Владимира Зеленского стало заметно, что он опасается переизбрания Дональда Трампа на пост президента США. Об этом сообщила американская газета The New York Times (NYT).

«Владимира Зеленского спрашивают почти в каждом интервью, что будет значить для Украины переизбрание Трампа. Хотя Зеленский осторожно подбирает слова, иногда эмоции из-за подобной перспективы (...) вырываются наружу», — заметили журналисты.

Так, в статье упоминается, что Зеленский назвал пугающими слова Трампа о том, что только он знает путь к миру. В то же время чиновники в Киеве признают, что политика администрации нынешнего президента США Джо Байдена поставила Украину в подвешенное положение из-за отсутствия необходимого оружия и полной американской поддержки для начала переговоров на украинских условиях.

Ранее корреспондент Responsible Statecraft Блейз Малли заявил, что Зеленский готовится к сокращению поддержки Киева со стороны западных союзников в преддверии президентских выборов в США, которые состоятся в ноябре. Он также отметил, что Трамп, в случае возвращения в президентское кресло, может пересмотреть текущую политику Вашингтона в отношении Украины и роль США в Североатлантическом альянсе.