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16:04, 7 июля 2024Мир

В США заявили об уверенности в способности справиться с Трампом

Politico: страны НАТО уверены, что способны справиться с Трампом
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: Yuki Iwamura / AP

Страны НАТО уверены, что способны справиться с бывшим президентом США Дональдом Трампом в случае его победы на выборах. Об этом заявило в своей публикации издание Politico.

По данным издания, возможное возвращение Трампа в качестве президента США стало главной темой ежемесячных встреч послов европейских стран в Вашингтоне.

«Во многих отношениях страны-члены НАТО чувствуют себя гораздо увереннее в своей способности справиться с Трампом, чем тогда, когда он впервые пришел к власти», — говорится в материале Politico.

Ранее сообщалось, что страны НАТО все больше сомневаются, что американский президент Джо Байден сможет победить на предстоящих выборах. Многие собеседники Politico признались, что у них были сомнения в победе Байдена еще до его неудачного выступления на дебатах с Трампом.

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      Елена Торубарова
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